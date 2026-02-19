Brocante Saint-Amand-sur-Ornain
Brocante Saint-Amand-sur-Ornain dimanche 21 juin 2026.
Brocante
Saint-Amand-sur-Ornain Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 06:30:00
fin : 2026-06-21 17:30:00
2026-06-21
Brocante et vide-grenier dans les rues du village.
Buvette et petite restauration sur place. Café offert aux exposants adhérents.
Entrée visiteurs gratuite.
5 m gratuit pour les particulier, 1€ le mètre supplémentaires. Professionnels nous contacter.
Inscriptions par sms ou par mail avenirdesaintamand@gmail.comTout public
Saint-Amand-sur-Ornain 55500 Meuse Grand Est +33 6 31 26 73 04 avenirdesaintamand@gmail.com
English :
Flea market and garage sale in the village streets.
Refreshments and snacks on site. Coffee offered to member exhibitors.
Free admission for visitors.
5 m free for individuals, 1? per additional meter. Professionals: please contact us.
Registration by sms or e-mail: avenirdesaintamand@gmail.com
