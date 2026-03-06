La Cité des Leuques sous les étoiles Maison des Leuques Saint-Amand-sur-Ornain

La Cité des Leuques sous les étoiles

Maison des Leuques 44 Grande Rue Saint-Amand-sur-Ornain Meuse

Tarif : – – EUR

Début : Samedi Dimanche 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11

2026-07-11 2026-07-12

La Cité des Leuques sous les étoiles !

La Cité des Leuques organise un évènement autour de l’astronomie et de l’histoire.

A cette occasion, les visiteurs pourront participer à différents ateliers, dont le point d’orgue est la présence d’un planétarium numérique mobile.

Sous ce dôme gonflable seront donnés 4 spectacles par jour (sur inscription) venez découvrir l’astronomie avec les Leuques ! Le médiateur présentera des phénomènes astronomiques divers, de la course du soleil, aux aurores boréales, en passant bien entendu par les légendes et récits mythologiques en lien avec l’antiquité. A cette occasion, il apprendrez à observer le ciel avec les yeux des anciens Leuques !

Le samedi soir, jusqu’au départ du dernier visiteurs, l’association organise une observation du ciel étoilé à l’aide de télescopes pilotés par des experts de l’astronomie.

Tout au long de la journée, des ateliers sont proposés aux visiteurs

– Exposition d’astrophotos

– Atelier de découverte et d’identification de météorites

– Atelier d’observation des taches solaires (en toute sécurité et avec des astronomes experts)

– Ateliers poterie et mosaïque de la Cité des Leuques

– Visites guidées du site de Nasium.Tout public

English :

The Cité des Leuques under the stars!

The Cité des Leuques is organizing an event around astronomy and history.

Visitors can take part in a range of workshops, culminating in a mobile digital planetarium.

This inflatable dome will host 4 shows a day (registration required): come and discover astronomy with the Leuques! The mediator will present a variety of astronomical phenomena, from the path of the sun to the northern lights, and of course legends and mythological tales linked to antiquity. On this occasion, you’ll learn to observe the sky through the eyes of the ancient Leucans!

On Saturday evening, until the last visitors leave, the association organizes a starry sky observation with telescopes operated by astronomy experts.

Throughout the day, visitors can take part in workshops:

– Astrophoto exhibition

– Meteorite discovery and identification workshop

– Sunspot observation workshop (in complete safety and with expert astronomers)

– Pottery and mosaic workshops at the Cité des Leuques

– Guided tours of the Nasium site.

