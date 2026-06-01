BROCANTE Saint-Bouize
BROCANTE Saint-Bouize dimanche 21 juin 2026.
Saint-Bouize
BROCANTE
7, route d’Herry Saint-Bouize Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 06:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Venez nombreux à la brocante !
Au programme restauration et buvette sur place, balades à poney pour les enfants et, dès 20h, scène ouverte à l’occasion de la Fête de la Musique.
Venez profiter d’une journée conviviale et d’une soirée animée dans une ambiance chaleureuse et festive ! .
7, route d’Herry Saint-Bouize 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 94 77
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English :
Come one, come all to the flea market!
L’événement BROCANTE Saint-Bouize a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme du Grand Sancerrois