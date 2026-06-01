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BROCANTE Saint-Bouize

BROCANTE Saint-Bouize

BROCANTE Saint-Bouize dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 7, route d'Herry

Ville : 18300 Saint-Bouize

Département : Cher

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Bouize

BROCANTE

7, route d’Herry Saint-Bouize Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 06:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Venez nombreux à la brocante !
Au programme restauration et buvette sur place, balades à poney pour les enfants et, dès 20h, scène ouverte à l’occasion de la Fête de la Musique.
Venez profiter d’une journée conviviale et d’une soirée animée dans une ambiance chaleureuse et festive !   .

7, route d’Herry Saint-Bouize 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 94 77 

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English :

Come one, come all to the flea market!

L’événement BROCANTE Saint-Bouize a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme du Grand Sancerrois