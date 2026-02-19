Brocante

Le bourg Saint-Félix Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Brocante organisée par la Pétanque de Saint Félix.

.

Le bourg Saint-Félix 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 71 07 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market organized by the Pétanque de Saint Félix.

L’événement Brocante Saint-Félix a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire