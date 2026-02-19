Brocante Saint-Félix
Brocante Saint-Félix dimanche 31 mai 2026.
Brocante
Le bourg Saint-Félix Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Brocante organisée par la Pétanque de Saint Félix.
Le bourg Saint-Félix 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 71 07 10
English :
Flea market organized by the Pétanque de Saint Félix.
L’événement Brocante Saint-Félix a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire