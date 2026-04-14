Découverte du patrimoine brossier, Moulin de Saint Felix, Saint-Félix
Découverte du patrimoine brossier, Moulin de Saint Felix, Saint-Félix vendredi 26 juin 2026.
Découverte du patrimoine brossier 26 et 27 juin Moulin de Saint Felix Oise
Entrée gratuite, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00
Visite guidée d’une usine équipéé d’une roue à aube et d’un régulateur de vitesse de Watt. Le tout en état de fonctionnement. Démonstration de brosses à la main.
Moulin de Saint Felix 650 rue du moulin 60370 Saint-Félix 60370 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07.66.75.69.48 »}, {« type »: « email », « value »: « lesamisdumoulin.saintfelix@gmail.com »}]
Visite guidée d’une usine équipée de trois roues à aube et d’un régulateur de watt moulin visite
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