Découverte du patrimoine brossier, Moulin de Saint Felix, Saint-Félix

Découverte du patrimoine brossier 26 et 27 juin Moulin de Saint Felix Oise

Entrée gratuite, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Visite guidée d’une usine équipéé d’une roue à aube et d’un régulateur de vitesse de Watt. Le tout en état de fonctionnement. Démonstration de brosses à la main.

Moulin de Saint Felix 650 rue du moulin 60370 Saint-Félix 60370 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07.66.75.69.48 »}, {« type »: « email », « value »: « lesamisdumoulin.saintfelix@gmail.com »}]

Visite guidée d’une usine équipée de trois roues à aube et d’un régulateur de watt moulin visite