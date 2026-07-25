AGENDA · Saint-Georges-la-Pouge
Brocante Saint-Georges-la-Pouge
samedi 1 août 2026 · Saint-Georges-la-Pouge
Informations pratiques
Saint-Georges-la-Pouge
Brocante
Place du champ de Foire Saint-Georges-la-Pouge Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 08:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Brocante organisée par l’association Saint Georges en Fête.
Emplacement gratuit sans réservation.
Sur place animations, buvette et petites restauration. .
Place du champ de Foire Saint-Georges-la-Pouge 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 73 23
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English : Brocante
L’événement Brocante Saint-Georges-la-Pouge a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Creuse Sud Ouest