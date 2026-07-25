Informations pratiques

Saint-Georges-la-Pouge

Brocante

Place du champ de Foire Saint-Georges-la-Pouge Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 08:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Brocante organisée par l’association Saint Georges en Fête.

Emplacement gratuit sans réservation.

Sur place animations, buvette et petites restauration. .

Place du champ de Foire Saint-Georges-la-Pouge 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 73 23

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English : Brocante

L’événement Brocante Saint-Georges-la-Pouge a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Creuse Sud Ouest