AGENDA · Saint-Georges-sur-la-Prée
Brocante Saint-Georges-sur-la-Prée
dimanche 9 août 2026 · Saint-Georges-sur-la-Prée
Informations pratiques
Saint-Georges-sur-la-Prée
Brocante
Saint-Georges-sur-la-Prée Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 06:30:00
fin : 2026-08-09 17:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Organisée par le foyer rural .
Saint-Georges-sur-la-Prée 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 60 05 51 33
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English :
L’événement Brocante Saint-Georges-sur-la-Prée a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de VIERZON
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