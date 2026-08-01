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AGENDA · Saint-Georges-sur-la-Prée

Brocante Saint-Georges-sur-la-Prée

dimanche 9 août 2026 · Saint-Georges-sur-la-Prée

Brocante Saint-Georges-sur-la-Prée

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
06:30:00
Ville
18100 Saint-Georges-sur-la-Prée
Département
Cher
Tarif

Saint-Georges-sur-la-Prée

Brocante

Saint-Georges-sur-la-Prée Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 06:30:00
fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Organisée par le foyer rural   .

Saint-Georges-sur-la-Prée 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 60 05 51 33 

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English :

L’événement Brocante Saint-Georges-sur-la-Prée a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de VIERZON

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