Informations pratiques

Saint-Georges-sur-la-Prée

Brocante

Saint-Georges-sur-la-Prée Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 06:30:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Organisée par le foyer rural .

Saint-Georges-sur-la-Prée 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 60 05 51 33

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English :

L’événement Brocante Saint-Georges-sur-la-Prée a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de VIERZON