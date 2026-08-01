Informations pratiques

Saint-Germain-de-Salles

Brocante

La Chaume Billard Saint-Germain-de-Salles Allier

Tarif : 1 – 1 – EUR

1€ le mètre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 07:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Brocante organisée par les Amis de la Pétanque de Saint-Germain-de-Salles venez chiner, flâner et faire de belles découvertes dans une ambiance conviviale ! Des trouvailles uniques et de bonnes affaires à ne pas rater ! Snacks et Buvette

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La Chaume Billard Saint-Germain-de-Salles 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 28 13 72

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English :

Flea market organized by the Friends of the Pétanque Club of Saint-Germain-de-Salles: come browse, stroll, and make some great discoveries in a friendly atmosphere! Unique finds and great deals—don’t miss out! Snacks and refreshments available

L’événement Brocante Saint-Germain-de-Salles a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Val de Sioule