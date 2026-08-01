Brocante Saint-Germain-de-Salles
dimanche 30 août 2026 · Saint-Germain-de-Salles
Informations pratiques
Saint-Germain-de-Salles
Brocante
La Chaume Billard Saint-Germain-de-Salles Allier
Tarif : 1 – 1 – EUR
1€ le mètre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Brocante organisée par les Amis de la Pétanque de Saint-Germain-de-Salles venez chiner, flâner et faire de belles découvertes dans une ambiance conviviale ! Des trouvailles uniques et de bonnes affaires à ne pas rater ! Snacks et Buvette
.
La Chaume Billard Saint-Germain-de-Salles 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 28 13 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market organized by the Friends of the Pétanque Club of Saint-Germain-de-Salles: come browse, stroll, and make some great discoveries in a friendly atmosphere! Unique finds and great deals—don’t miss out! Snacks and refreshments available
L’événement Brocante Saint-Germain-de-Salles a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Saint-Germain-de-Salles (Allier)
- CONCENTRATION Cyclo Saint-Germain-de-Salles 3 octobre 2026