Brocante Place Saint-Laurent Saint-Seine
Brocante Place Saint-Laurent Saint-Seine dimanche 2 août 2026.
Saint-Seine
Brocante
Place Saint-Laurent Le Bourg Saint-Seine Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Venez chiner dans cette brocante organisée par la municipalité de Saint-Seine .
Place Saint-Laurent Le Bourg Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 84 77
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English : Brocante
L’événement Brocante Saint-Seine a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Rives du Morvan
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