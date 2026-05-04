Brocante Place Saint-Laurent Saint-Seine

Saint-Seine

Brocante

Place Saint-Laurent Le Bourg Saint-Seine Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Venez chiner dans cette brocante organisée par la municipalité de Saint-Seine .

Place Saint-Laurent Le Bourg Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 84 77

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English : Brocante

L’événement Brocante Saint-Seine a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Rives du Morvan