Sainte-Mère-Église

Brocante

Carquebut Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Plongez dans l’ambiance conviviale d’une brocante , où objets anciens, trouvailles insolites et trésors oubliés vous attendent. Une balade chaleureuse, idéale pour chiner et découvrir l’art de vivre local. .

Carquebut Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 6 36 92 40 73

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English : Brocante

L’événement Brocante Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Baie du Cotentin