Brocante Sainte-Mère-Église
Brocante Sainte-Mère-Église dimanche 24 mai 2026.
Sainte-Mère-Église
Brocante
Carquebut Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Plongez dans l’ambiance conviviale d’une brocante , où objets anciens, trouvailles insolites et trésors oubliés vous attendent. Une balade chaleureuse, idéale pour chiner et découvrir l’art de vivre local. .
Carquebut Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 6 36 92 40 73
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English : Brocante
L’événement Brocante Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Baie du Cotentin
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