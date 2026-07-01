AGENDA · Sainte-Mère-Église
Brocante Sainte-Mère-Église
dimanche 26 juillet 2026 · Sainte-Mère-Église
Informations pratiques
Sainte-Mère-Église
Brocante
Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Gratuit, restauration sur place. .
Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 92 67
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English : Brocante
L’événement Brocante Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Baie du Cotentin
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