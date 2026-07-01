Informations pratiques

Sainte-Mère-Église

Brocante

Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Gratuit, restauration sur place. .

Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 92 67

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English : Brocante

L’événement Brocante Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Baie du Cotentin