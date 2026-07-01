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AGENDA · Sainte-Mère-Église

Brocante Sainte-Mère-Église

dimanche 26 juillet 2026 · Sainte-Mère-Église

Brocante Sainte-Mère-Église

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Brasserie de Sainte-Mère-Église
Ville
50480 Sainte-Mère-Église
Département
Manche
Tarif

Sainte-Mère-Église

Brocante

Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Gratuit, restauration sur place.   .

Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 92 67 

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English : Brocante

L’événement Brocante Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Baie du Cotentin

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