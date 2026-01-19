Découverte des abeilles et fabrication de bougie Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église
1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église Manche
Début : 2026-07-17 14:30:00
fin : 2026-07-17 16:00:00
2026-07-17
Découvrez avec une animatrice le monde fascinant des abeilles et du miel.
Visite sur réservation. Supplément de 3€/pers en plus de l’entrée au musée ou carte annuelle. .
1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 40 20 musee.sainte-mere@manche.fr
