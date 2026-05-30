Brocante semi-nocturne à St Saulve rue Jean Jaurès Saint-Saulve

Saint-Saulve

Brocante semi-nocturne à St Saulve

rue Jean Jaurès entrée rue Jean Moulin Saint-Saulve Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Brocante Semi-Nocturne de Saint-Saulve Chinez sous les étoiles !

Le samedi 4 juillet 2026, la ville de Saint-Saulve s’anime pour sa traditionnelle brocante semi-nocturne. Organisé par l’Union Commerciale et Artisanale de Saint-Saulve, cet événement incontournable invite les promeneurs et les collectionneurs à profiter d’une ambiance conviviale en fin de journée.

Au programme de votre soirée

Que vous soyez à la recherche de la perle rare ou simplement adepte de flânerie, ne manquez pas ce rendez-vous festif.

Jusqu’à 400 exposants Un large choix d’objets et de trouvailles vous attendent tout au long des stands. Animations musicales Profitez d’une ambiance rythmée pour accompagner votre balade.

Restauration et buvette De quoi vous restaurer et vous rafraîchir sur place dans une atmosphère de village.

L’entrée est libre et gratuite pour tous !

Brocante Semi-Nocturne de Saint-Saulve Chinez sous les étoiles !

Le samedi 4 juillet 2026, la ville de Saint-Saulve s’anime pour sa traditionnelle brocante semi-nocturne. Organisé par l’Union Commerciale et Artisanale de Saint-Saulve, cet événement incontournable invite les promeneurs et les collectionneurs à profiter d’une ambiance conviviale en fin de journée.

Au programme de votre soirée

Que vous soyez à la recherche de la perle rare ou simplement adepte de flânerie, ne manquez pas ce rendez-vous festif.

Jusqu’à 400 exposants Un large choix d’objets et de trouvailles vous attendent tout au long des stands. Animations musicales Profitez d’une ambiance rythmée pour accompagner votre balade.

Restauration et buvette De quoi vous restaurer et vous rafraîchir sur place dans une atmosphère de village.

L’entrée est libre et gratuite pour tous ! .

rue Jean Jaurès entrée rue Jean Moulin Saint-Saulve 59880 Nord Hauts-de-France

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English :

Brocante Semi-Nocturne de Saint-Saulve: China under the stars!

On Saturday, July 4, 2026, the town of Saint-Saulve comes alive for its traditional Brocante Semi-Nocturne. Organized by the Union Commerciale et Artisanale de Saint-Saulve, this not-to-be-missed event invites strollers and collectors to enjoy a convivial atmosphere at the end of the day.

Your evening’s program:

Whether you’re looking for that rare pearl or simply a strolling enthusiast, don’t miss this festive rendezvous.

Up to 400 exhibitors: A wide choice of objects and finds await you at all the stands. Musical entertainment: Enjoy a rhythmic atmosphere to accompany your stroll.

Catering and refreshments: On-site refreshments in a village atmosphere.

Admission is free for all!

L’événement Brocante semi-nocturne à St Saulve Saint-Saulve a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Valenciennes