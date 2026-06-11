Marché Chti Breizh à Hergnies Saint-Saulve

Saint-Saulve

Marché Chti Breizh à Hergnies

Place de la République Saint-Saulve Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Marché du Ch’ti Breizh à Hergnies Le rendez-vous des gourmands et des artisans !

Le dimanche 5 juillet 2026, la Place de la République à Hergnies prend des airs de fête et de terroir à l’occasion du traditionnel Marché du Ch’ti Breizh ! Organisé par l’association Culture et traditions Hergnies, cet événement unique célèbre les saveurs et les savoir-faire artisanaux.

Tout au long de la journée, venez flâner entre les étals du Marché des Produits du Terroir et de l’Artisanat pour y dénicher de succulentes spécialités culinaires et des créations originales. C’est le moment idéal pour faire le plein de convivialité et d’authenticité en famille ou entre amis.

Une multitude d’animations rythmeront également votre dimanche

– Concerts gratuits pour une ambiance musicale festive.

– Grande brocante pour les amateurs de chine et de bonnes affaires.

– Animations pour enfants pour divertir les plus jeunes.

– Balade sur le site d’Amaury pour concilier plaisir des yeux et détente en pleine nature.

Combinez vos achats de produits locaux avec une agréable promenade bucolique sur le superbe site d’Amaury situé à proximité !

Marché du Ch’ti Breizh à Hergnies Le rendez-vous des gourmands et des artisans !

Le dimanche 5 juillet 2026, la Place de la République à Hergnies prend des airs de fête et de terroir à l’occasion du traditionnel Marché du Ch’ti Breizh ! Organisé par l’association Culture et traditions Hergnies, cet événement unique célèbre les saveurs et les savoir-faire artisanaux.

Tout au long de la journée, venez flâner entre les étals du Marché des Produits du Terroir et de l’Artisanat pour y dénicher de succulentes spécialités culinaires et des créations originales. C’est le moment idéal pour faire le plein de convivialité et d’authenticité en famille ou entre amis.

Une multitude d’animations rythmeront également votre dimanche

– Concerts gratuits pour une ambiance musicale festive.

– Grande brocante pour les amateurs de chine et de bonnes affaires.

– Animations pour enfants pour divertir les plus jeunes.

– Balade sur le site d’Amaury pour concilier plaisir des yeux et détente en pleine nature.

Combinez vos achats de produits locaux avec une agréable promenade bucolique sur le superbe site d’Amaury situé à proximité ! .

Place de la République Saint-Saulve 59199 Nord Hauts-de-France +33 3 27 38 04 00

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English :

Marché du Ch’ti Breizh in Hergnies: A gathering for food lovers and artisans!

On Sunday, July 5, 2026, Place de la République in Hergnies will take on a festive, local flavor for the traditional Ch’ti Breizh Market! Organized by the Culture et traditions Hergnies association, this unique event celebrates local flavors and artisanal craftsmanship.

Throughout the day, come stroll among the stalls of the Local Products and Crafts Market to discover delicious culinary specialties and original creations. It’s the perfect time to soak up the friendly atmosphere and authentic charm with family or friends.

A variety of activities will also liven up your Sunday:

– Free concerts for a festive musical atmosphere.

– A large flea market for bargain hunters and antique lovers.

– Children’s activities to entertain the little ones.

– A stroll through the Amaury site to combine visual delight with relaxation in the heart of nature.

Combine your shopping for local products with a pleasant, bucolic walk through the beautiful Amaury site located nearby!

L’événement Marché Chti Breizh à Hergnies Saint-Saulve a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Valenciennes