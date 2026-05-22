Observation astronomique de la Lune à St Saulve Saint-Saulve

Saint-Saulve

Observation astronomique de la Lune à St Saulve

Rue du Roleur Saint-Saulve Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

On The Moon Again ! L’astronomie à portée de vue à Saint-Saulve

Envie de décrocher la Lune ? Le vendredi 19 juin 2026, l’événement mondial On The Moon Again pose ses valises à Saint-Saulve pour une soirée d’observation céleste exceptionnelle et accessible à tous.

À l’occasion de cette manifestation unique, les passionnés du Club Astronomie Uranie vous ouvrent grand les portes de leur observatoire. Que vous soyez astronome amateur, curieux de nature ou en famille, venez partager un moment magique sous les étoiles. Sortez vos télescopes ou profitez du matériel sur place pour pointer le regard vers notre satellite naturel et percer les secrets de ses cratères !

Un événement convivial mené en partenariat avec la Société Astronomique de France et l’Université Paris-Saclay. Idéal pour une sortie nocturne originale !

On The Moon Again ! L’astronomie à portée de vue à Saint-Saulve

Envie de décrocher la Lune ? Le vendredi 19 juin 2026, l’événement mondial On The Moon Again pose ses valises à Saint-Saulve pour une soirée d’observation céleste exceptionnelle et accessible à tous.

À l’occasion de cette manifestation unique, les passionnés du Club Astronomie Uranie vous ouvrent grand les portes de leur observatoire. Que vous soyez astronome amateur, curieux de nature ou en famille, venez partager un moment magique sous les étoiles. Sortez vos télescopes ou profitez du matériel sur place pour pointer le regard vers notre satellite naturel et percer les secrets de ses cratères !

Un événement convivial mené en partenariat avec la Société Astronomique de France et l’Université Paris-Saclay. Idéal pour une sortie nocturne originale ! .

Rue du Roleur Saint-Saulve 59880 Nord Hauts-de-France +33 3 27 28 15 30 obs.uranie@free.fr

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English :

On The Moon Again! Astronomy within sight of Saint-Saulve

Want to get your hands on the Moon? On Friday, June 19, 2026, the worldwide event On The Moon Again is coming to Saint-Saulve for an exceptional evening of celestial observation accessible to all.

For this unique event, the enthusiasts of Club Astronomie Uranie will be opening the doors of their observatory to you. Whether you’re an amateur astronomer, a nature enthusiast or a family member, come and share a magical moment under the stars. Get out your telescopes, or take advantage of the equipment on hand, to turn your gaze towards our natural satellite and discover the secrets of its craters!

A convivial event organized in partnership with the Société Astronomique de France and Université Paris-Saclay. Ideal for an original night out!

L’événement Observation astronomique de la Lune à St Saulve Saint-Saulve a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Valenciennes