La fête de la vie à St Saulve Saint-Saulve

Saint-Saulve

La fête de la vie à St Saulve

Rue des Frères Lumière Saint-Saulve Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:30:00

fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Besoin d’un boost d’énergie et de bonne humeur ?

La Fête de la Vie revient pour sa deuxième année consécutive à Saint-Saulve !

C’est l’événement idéal pour apprendre à mieux vivre tout en s’amusant.

Que vous soyez sportif, curieux ou en quête de conseils santé, il y en a pour tout le monde

Jeux & Animations pour les enfants et les ados.

Stands d’information pour les adultes et les seniors.

Expérience insolite Testez le simulateur de conduite !

Plus de 1 000 lots à gagner, dont des AirPods, un drone ou un extracteur de jus.

Le Samedi 6 juin 2026, de 13h30 à 17h30

à la Salle de sports Schuman, Rue des Frères Lumière, Saint-Saulve.

C’est gratuit et ouvert à tous !

Venez en famille pour faire le plein de conseils, de cadeaux et de sourires. Une véritable ode à la forme et à la santé !

Besoin d’un boost d’énergie et de bonne humeur ?

La Fête de la Vie revient pour sa deuxième année consécutive à Saint-Saulve !

C’est l’événement idéal pour apprendre à mieux vivre tout en s’amusant.

Que vous soyez sportif, curieux ou en quête de conseils santé, il y en a pour tout le monde

Jeux & Animations pour les enfants et les ados.

Stands d’information pour les adultes et les seniors.

Expérience insolite Testez le simulateur de conduite !

Plus de 1 000 lots à gagner, dont des AirPods, un drone ou un extracteur de jus.

Le Samedi 6 juin 2026, de 13h30 à 17h30

à la Salle de sports Schuman, Rue des Frères Lumière, Saint-Saulve.

C’est gratuit et ouvert à tous !

Venez en famille pour faire le plein de conseils, de cadeaux et de sourires. Une véritable ode à la forme et à la santé ! .

Rue des Frères Lumière Saint-Saulve 59880 Nord Hauts-de-France

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English :

Need a boost of energy and good humor?

The Fête de la Vie returns to Saint-Saulve for the second year running!

It’s the ideal event for learning how to live better while having fun.

Whether you’re sporty, curious or looking for health tips, there’s something for everyone:

Games and entertainment for kids and teens.

Information stands for adults and seniors.

Unusual experience: try out the driving simulator!

Over 1,000 prizes to be won, including AirPods, a drone and a juice extractor.

Saturday, June 6, 2026, from 1:30 p.m. to 5:30 p.m

at the Salle de Sports Schuman, Rue des Frères Lumière, Saint-Saulve.

It’s free and open to all!

Bring the whole family and fill up on tips, gifts and smiles. A true ode to fitness and health!

L’événement La fête de la vie à St Saulve Saint-Saulve a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Valenciennes