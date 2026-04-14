Visite du Jardin Vert d’Idylle, Jardin Vert d’Idylle, Saint-Saulve

Visite du Jardin Vert d’Idylle 6 et 7 juin Jardin Vert d’Idylle Nord

3€ par adulte, gratuit pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Jardin de ville conduit par des jardiniers passionnés depuis plus de 20 ans. Nombreuses plantes vivaces de collection : heuchères, hostas, sauges…de nombreux rosiers, arbustes et arbres fruitiers.

Jardin agrémenté d’objets anciens chinés et de réalisations récentes : structures métalliques, mosaiques, nichoirs, cabane, poulailler…

Tous les déchets sont recyclés ou donnés aux poules.

De jeunes plants issus du jardin sont disponibles.

Très belle vue sur l’église en arrière plan.

Jardin Vert d’Idylle 3 Place Ferrer 59880 Saint Saulve Saint-Saulve 59880 Nord Hauts-de-France 0646467236

Ouverture dans le cadre de Rendez-vous aux jardins 2026

©Bernard Lefebvre