Exposition Girlz Made à St Saulve Saint-Saulve
Exposition Girlz Made à St Saulve Saint-Saulve mercredi 10 juin 2026.
Saint-Saulve
Exposition Girlz Made à St Saulve
144 bis Rue Jean Jaurès Saint-Saulve Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-10
Exposition Girlz Made par Malab’Arts
Plongez dans un univers créatif et coloré lors de l’exposition Girlz Made , présentée par l’association des Potakas et le collectif Malab’Arts. Cet événement met à l’honneur la diversité des expressions artistiques à travers une sélection d’œuvres variées.
Au programme
Venez découvrir le talent des artistes exposantes à travers plusieurs disciplines Peinture et Arts graphiques. Sculpture. Mosaïque et bien d’autres surprises créatives.
Que vous soyez amateur d’art ou simplement curieux, cette exposition est une invitation à la découverte au cœur de Saint-Saulve !
Exposition Girlz Made par Malab’Arts
Plongez dans un univers créatif et coloré lors de l’exposition Girlz Made , présentée par l’association des Potakas et le collectif Malab’Arts. Cet événement met à l’honneur la diversité des expressions artistiques à travers une sélection d’œuvres variées.
Au programme
Venez découvrir le talent des artistes exposantes à travers plusieurs disciplines Peinture et Arts graphiques. Sculpture. Mosaïque et bien d’autres surprises créatives.
Que vous soyez amateur d’art ou simplement curieux, cette exposition est une invitation à la découverte au cœur de Saint-Saulve ! .
144 bis Rue Jean Jaurès Saint-Saulve 59880 Nord Hauts-de-France
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English :
Girlz Made exhibition by Malab’Arts
Immerse yourself in a creative and colorful universe at the Girlz Made exhibition, presented by the Potakas association and the Malab’Arts collective. This event celebrates the diversity of artistic expression through a selection of varied works.
On the program:
Come and discover the talent of the exhibiting artists across several disciplines: Painting and Graphic Arts. Sculpture. Mosaic and many other creative surprises.
Whether you’re an art lover or simply curious, this exhibition is an invitation to discover the heart of Saint-Saulve!
L’événement Exposition Girlz Made à St Saulve Saint-Saulve a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Valenciennes