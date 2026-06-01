Exposition Girlz Made à St Saulve Saint-Saulve

Saint-Saulve

Exposition Girlz Made à St Saulve

144 bis Rue Jean Jaurès Saint-Saulve Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-10

Exposition Girlz Made par Malab’Arts

Plongez dans un univers créatif et coloré lors de l’exposition Girlz Made , présentée par l’association des Potakas et le collectif Malab’Arts. Cet événement met à l’honneur la diversité des expressions artistiques à travers une sélection d’œuvres variées.

Au programme

Venez découvrir le talent des artistes exposantes à travers plusieurs disciplines Peinture et Arts graphiques. Sculpture. Mosaïque et bien d’autres surprises créatives.

Que vous soyez amateur d’art ou simplement curieux, cette exposition est une invitation à la découverte au cœur de Saint-Saulve !

Exposition Girlz Made par Malab’Arts

Plongez dans un univers créatif et coloré lors de l’exposition Girlz Made , présentée par l’association des Potakas et le collectif Malab’Arts. Cet événement met à l’honneur la diversité des expressions artistiques à travers une sélection d’œuvres variées.

Au programme

Venez découvrir le talent des artistes exposantes à travers plusieurs disciplines Peinture et Arts graphiques. Sculpture. Mosaïque et bien d’autres surprises créatives.

Que vous soyez amateur d’art ou simplement curieux, cette exposition est une invitation à la découverte au cœur de Saint-Saulve ! .

144 bis Rue Jean Jaurès Saint-Saulve 59880 Nord Hauts-de-France

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English :

Girlz Made exhibition by Malab’Arts

Immerse yourself in a creative and colorful universe at the Girlz Made exhibition, presented by the Potakas association and the Malab’Arts collective. This event celebrates the diversity of artistic expression through a selection of varied works.

On the program:

Come and discover the talent of the exhibiting artists across several disciplines: Painting and Graphic Arts. Sculpture. Mosaic and many other creative surprises.

Whether you’re an art lover or simply curious, this exhibition is an invitation to discover the heart of Saint-Saulve!

L’événement Exposition Girlz Made à St Saulve Saint-Saulve a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Valenciennes