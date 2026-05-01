Exposition de peinture Jean-Christophe Delaunoy à St Saulve Saint-Saulve

Saint-Saulve

Exposition de peinture Jean-Christophe Delaunoy à St Saulve

146 Rue Jean Jaurès Saint-Saulve Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22

EXPOSITION L’Univers lumineux de Jean-Christophe Delaunoy

La ville de Saint-Saulve a le plaisir d’accueillir l’artiste valenciennois Jean-Christophe Delaunoy pour une exposition exceptionnelle. Plongez dans un univers enchanteur et bucolique où la couleur et la lumière se rencontrent pour créer des œuvres vibrantes de vie.

Laissez-vous porter par la sensibilité d’un artiste local reconnu. Ses toiles, véritables explosions de couleurs, capturent la nature et la joie avec une technique texturée unique. Une parenthèse artistique qui promet de ne laisser personne indifférent.

Du 22 au 24 mai 2026

Au O’Centr’Halle à Saint-Saulve

Entrée libre et gratuite

C’est l’occasion idéale de rencontrer un talent du territoire et de découvrir une peinture lumineuse qui célèbre la beauté du quotidien. Que vous soyez amateur d’art ou simplement curieux, cette exposition est une invitation au voyage imaginaire.

EXPOSITION L’Univers lumineux de Jean-Christophe Delaunoy

La ville de Saint-Saulve a le plaisir d’accueillir l’artiste valenciennois Jean-Christophe Delaunoy pour une exposition exceptionnelle. Plongez dans un univers enchanteur et bucolique où la couleur et la lumière se rencontrent pour créer des œuvres vibrantes de vie.

Laissez-vous porter par la sensibilité d’un artiste local reconnu. Ses toiles, véritables explosions de couleurs, capturent la nature et la joie avec une technique texturée unique. Une parenthèse artistique qui promet de ne laisser personne indifférent.

Du 22 au 24 mai 2026

Au O’Centr’Halle à Saint-Saulve

Entrée libre et gratuite

C’est l’occasion idéale de rencontrer un talent du territoire et de découvrir une peinture lumineuse qui célèbre la beauté du quotidien. Que vous soyez amateur d’art ou simplement curieux, cette exposition est une invitation au voyage imaginaire. .

146 Rue Jean Jaurès Saint-Saulve 59880 Nord Hauts-de-France

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English :

EXHIBITION: The Luminous Universe of Jean-Christophe Delaunoy

The town of Saint-Saulve is delighted to welcome Valenciennes artist Jean-Christophe Delaunoy for an exceptional exhibition. Immerse yourself in an enchanting, bucolic universe where color and light meet to create works vibrant with life.

Let yourself be carried away by the sensibility of a renowned local artist. His canvases, veritable explosions of color, capture nature and joy with a unique textured technique. An artistic interlude that promises to leave no one indifferent.

From May 22 to 24, 2026

At the O’Centr?Halle in Saint-Saulve

Free admission

This is the perfect opportunity to meet a local talent and discover luminous painting that celebrates the beauty of everyday life. Whether you’re an art lover or simply curious, this exhibition is an invitation to an imaginary journey.

L’événement Exposition de peinture Jean-Christophe Delaunoy à St Saulve Saint-Saulve a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Valenciennes