Gospel Team à Hergnies Saint-Saulve

Saint-Saulve

Gospel Team à Hergnies

11 place Victor Hugo Saint-Saulve Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Pour lancer les festivités de la Fête de la Musique, la ville d’Hergnies vous réserve une soirée mémorable sous le signe de l’émotion et du partage ! Le vendredi 19 juin, venez vibrer au son du groupe Gospel Team lors d’un concert unique au cœur de l’Église d’Hergnies.

Laissez-vous emporter par l’énergie communicative, la ferveur et la puissance vocale de ces choristes d’exception. Un répertoire riche, mêlant chants traditionnels et harmonies modernes, qui saura réchauffer les cœurs et faire chanter le public dans un cadre à l’acoustique remarquable.

Un grand moment musical et convivial à vivre en famille ou entre amis. Pensez à arriver un peu en avance pour garantir votre place !

Pour lancer les festivités de la Fête de la Musique, la ville d’Hergnies vous réserve une soirée mémorable sous le signe de l’émotion et du partage ! Le vendredi 19 juin, venez vibrer au son du groupe Gospel Team lors d’un concert unique au cœur de l’Église d’Hergnies.

Laissez-vous emporter par l’énergie communicative, la ferveur et la puissance vocale de ces choristes d’exception. Un répertoire riche, mêlant chants traditionnels et harmonies modernes, qui saura réchauffer les cœurs et faire chanter le public dans un cadre à l’acoustique remarquable.

Un grand moment musical et convivial à vivre en famille ou entre amis. Pensez à arriver un peu en avance pour garantir votre place ! .

11 place Victor Hugo Saint-Saulve 59199 Nord Hauts-de-France +33 3 27 38 04 00

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English :

To kick off the Fête de la Musique celebrations, the town of Hergnies has a memorable evening in store for you, filled with emotion and togetherness! On Friday, June 19, come and enjoy the sounds of the Gospel Team during a unique concert in the heart of the Hergnies Church.

Let yourself be swept away by the infectious energy, passion, and vocal power of these exceptional singers. A rich repertoire blending traditional songs and modern harmonies that will warm hearts and have the audience singing along in a setting with remarkable acoustics.

A wonderful musical and convivial experience to enjoy with family or friends. Be sure to arrive a little early to secure your seat!

L’événement Gospel Team à Hergnies Saint-Saulve a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Valenciennes