Sens-Beaujeu

BROCANTE

Sens-Beaujeu Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 07:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Découvrez des trésors cachés et des articles uniques parmi les nombreux stands à la Brocante à Sens Beaujeu.

Découvrez des trésors cachés et des articles uniques parmi les nombreux stands à la Brocante à Sens Beaujeu.

Laissez-vous surprendre par l’histoire qui se cache derrière chaque objet.

Buvette et restauration sur place. .

Sens-Beaujeu 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 23 29 65 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover hidden treasures and unique items among the many stalls at the Brocante à Sens Beaujeu.

L’événement BROCANTE Sens-Beaujeu a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois