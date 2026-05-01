BROCANTE Sens-Beaujeu
BROCANTE Sens-Beaujeu lundi 25 mai 2026.
Sens-Beaujeu
BROCANTE
Sens-Beaujeu Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 07:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Découvrez des trésors cachés et des articles uniques parmi les nombreux stands à la Brocante à Sens Beaujeu.
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Laissez-vous surprendre par l’histoire qui se cache derrière chaque objet.
Buvette et restauration sur place. .
Sens-Beaujeu 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 23 29 65 96
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English :
Discover hidden treasures and unique items among the many stalls at the Brocante à Sens Beaujeu.
L’événement BROCANTE Sens-Beaujeu a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois