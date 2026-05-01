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Brocante Sirod

Brocante Sirod dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 39300 Sirod

Département : Jura

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Sirod

Brocante

Salle des fêtes Sirod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Restauration et buvette sur place.
Entrée gratuite.
Inscriptions par téléphone 07 71 88 79 64.
2€ le mètre.   .

Salle des fêtes Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 88 79 64 

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English : Brocante

L’événement Brocante Sirod a été mis à jour le 2026-04-29 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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