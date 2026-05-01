Sirod

Brocante

Salle des fêtes Sirod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Restauration et buvette sur place.

Entrée gratuite.

Inscriptions par téléphone 07 71 88 79 64.

2€ le mètre. .

Salle des fêtes Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 88 79 64

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English : Brocante

L’événement Brocante Sirod a été mis à jour le 2026-04-29 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA