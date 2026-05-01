Brocante Sirod
Brocante Sirod dimanche 24 mai 2026.
Sirod
Brocante
Salle des fêtes Sirod Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Restauration et buvette sur place.
Entrée gratuite.
Inscriptions par téléphone 07 71 88 79 64.
2€ le mètre. .
Salle des fêtes Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 88 79 64
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English : Brocante
L’événement Brocante Sirod a été mis à jour le 2026-04-29 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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