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AGENDA · Sormonne

Brocante Sormonne

dimanche 30 août 2026 · Sormonne

Brocante Sormonne

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Place du Paquis
Ville
08150 Sormonne
Département
Ardennes
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Sormonne

Brocante

Place du Paquis Sormonne Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Ouverture de 7h à 18h
  .

Place du Paquis Sormonne 08150 Ardennes Grand Est +33 6 13 28 50 14 

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English :

Open from 7 a.m. to 6 p.m

L’événement Brocante Sormonne a été mis à jour le 2026-08-09 par Ardennes Tourisme