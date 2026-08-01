Informations pratiques

Sormonne

Brocante

Place du Paquis Sormonne Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Ouverture de 7h à 18h

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Place du Paquis Sormonne 08150 Ardennes Grand Est +33 6 13 28 50 14

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English :

Open from 7 a.m. to 6 p.m

L’événement Brocante Sormonne a été mis à jour le 2026-08-09 par Ardennes Tourisme