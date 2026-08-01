AGENDA · Sormonne
Brocante Sormonne
dimanche 30 août 2026 · Sormonne
Informations pratiques
Sormonne
Brocante
Place du Paquis Sormonne Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Ouverture de 7h à 18h
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Place du Paquis Sormonne 08150 Ardennes Grand Est +33 6 13 28 50 14
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English :
Open from 7 a.m. to 6 p.m
L’événement Brocante Sormonne a été mis à jour le 2026-08-09 par Ardennes Tourisme