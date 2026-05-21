Brocante Salle des fêtes Souméras
Brocante Salle des fêtes Souméras dimanche 6 septembre 2026.
Souméras
Brocante
Salle des fêtes Place du 3e Millénaire Souméras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Brocante de l’association Tradition Art et Culture
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Salle des fêtes Place du 3e Millénaire Souméras 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 86 93 39
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English :
Flea market organized by the Tradition Art et Culture association
L’événement Brocante Souméras a été mis à jour le 2026-05-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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