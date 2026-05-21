Brocante Salle des fêtes Souméras

Souméras

Brocante

Salle des fêtes Place du 3e Millénaire Souméras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Brocante de l’association Tradition Art et Culture

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Salle des fêtes Place du 3e Millénaire Souméras 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 86 93 39

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English :

Flea market organized by the Tradition Art et Culture association

L’événement Brocante Souméras a été mis à jour le 2026-05-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge