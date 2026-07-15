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AGENDA · Souméras

Découverte de la danse country Salle des Fêtes Souméras

mardi 8 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Souméras

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Heure de début
18:45:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
2 rue de l'ancienne école
Ville
17130 Souméras
Département
Charente-Maritime
Tarif

Souméras

Découverte de la danse country

Salle des Fêtes 2 rue de l’ancienne école Souméras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 18:45:00
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29

Découvrez la danse country avec l’association Happy Tiags.
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Salle des Fêtes 2 rue de l’ancienne école Souméras 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 03 65 63  happytiags17@gmail.com

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English :

Discover country dancing with the Happy Tiags association.

L’événement Découverte de la danse country Souméras a été mis à jour le 2026-07-15 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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