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Brocante Thumeréville

Brocante Thumeréville

Brocante Thumeréville dimanche 24 mai 2026.

Adresse : rue de vionelle

Ville : 54800 Thumeréville

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Thumeréville

Brocante

rue de vionelle Thumeréville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Brocante organisée par le Club du Grijolot
Restauration sur place
Café et kir offerts aux exposantsTout public
0  .

rue de vionelle Thumeréville 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 18 49 15 03 

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English :

Flea market organized by the Club du Grijolot
Catering on site
Coffee and kir offered to exhibitors

L’événement Brocante Thumeréville a été mis à jour le 2026-05-04 par MILTOL