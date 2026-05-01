Brocante Thumeréville
Brocante Thumeréville dimanche 24 mai 2026.
Thumeréville
Brocante
rue de vionelle Thumeréville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Brocante organisée par le Club du Grijolot
Restauration sur place
Café et kir offerts aux exposantsTout public
0 .
rue de vionelle Thumeréville 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 18 49 15 03
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English :
Flea market organized by the Club du Grijolot
Catering on site
Coffee and kir offered to exhibitors
L’événement Brocante Thumeréville a été mis à jour le 2026-05-04 par MILTOL