Thumeréville

Brocante

rue de vionelle Thumeréville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 07:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Brocante organisée par le Club du Grijolot

Restauration sur place

Café et kir offerts aux exposantsTout public

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rue de vionelle Thumeréville 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 18 49 15 03

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English :

Flea market organized by the Club du Grijolot

Catering on site

Coffee and kir offered to exhibitors

L’événement Brocante Thumeréville a été mis à jour le 2026-05-04 par MILTOL