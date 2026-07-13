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AGENDA · Tournon-Saint-Martin

Brocante Tournon-Saint-Martin

dimanche 20 septembre 2026 · Tournon-Saint-Martin

Brocante Tournon-Saint-Martin

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place du Champ de Foire
Ville
36220 Tournon-Saint-Martin
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Tournon-Saint-Martin

Brocante

Place du Champ de Foire Tournon-Saint-Martin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Brocante au profit ds jeunes de la mission locale.
Brocante sur la place du champ de foire.   .

Place du Champ de Foire Tournon-Saint-Martin 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 27 27  contact@mlis36.fr

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English :

Flea market to benefit the youth of the local mission.

L’événement Brocante Tournon-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-07-07 par Destination Brenne

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