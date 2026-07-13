Informations pratiques

Tournon-Saint-Martin

Brocante

Place du Champ de Foire Tournon-Saint-Martin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Brocante au profit ds jeunes de la mission locale.

Brocante sur la place du champ de foire. .

Place du Champ de Foire Tournon-Saint-Martin 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 27 27 contact@mlis36.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market to benefit the youth of the local mission.

L’événement Brocante Tournon-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-07-07 par Destination Brenne