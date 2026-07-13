AGENDA · Tournon-Saint-Martin
Brocante Tournon-Saint-Martin
dimanche 20 septembre 2026 · Tournon-Saint-Martin
Informations pratiques
Tournon-Saint-Martin
Brocante
Place du Champ de Foire Tournon-Saint-Martin Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Brocante au profit ds jeunes de la mission locale.
Brocante sur la place du champ de foire. .
Place du Champ de Foire Tournon-Saint-Martin 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 27 27 contact@mlis36.fr
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English :
Flea market to benefit the youth of the local mission.
L’événement Brocante Tournon-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-07-07 par Destination Brenne
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