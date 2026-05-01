Brocante Rue des Mosellans Val-de-Bonnieure
Brocante Rue des Mosellans Val-de-Bonnieure samedi 9 mai 2026.
Val-de-Bonnieure
Brocante
Rue des Mosellans Prairie du Logis Val-de-Bonnieure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 06:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
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Rue des Mosellans Prairie du Logis Val-de-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 24 61 10
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English :
L’événement Brocante Val-de-Bonnieure a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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