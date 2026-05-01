Brocante Rue des Mosellans Val-de-Bonnieure

Val-de-Bonnieure

Brocante

Rue des Mosellans Prairie du Logis Val-de-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 06:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

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Rue des Mosellans Prairie du Logis Val-de-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 24 61 10

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English :

L’événement Brocante Val-de-Bonnieure a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente