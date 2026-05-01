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Brocante Rue des Mosellans Val-de-Bonnieure

Brocante Rue des Mosellans Val-de-Bonnieure samedi 9 mai 2026.

Lieu : Rue des Mosellans

Adresse : Prairie du Logis

Ville : 16230 Val-de-Bonnieure

Département : Charente

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Val-de-Bonnieure

Brocante

Rue des Mosellans Prairie du Logis Val-de-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 06:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

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Rue des Mosellans Prairie du Logis Val-de-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 24 61 10 

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English :

L’événement Brocante Val-de-Bonnieure a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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