Week end rétro Moulin de Jaulay Val-de-Bonnieure

Week end rétro

Moulin de Jaulay Jaulay Val-de-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-25

Venez revivre l’ambiance d’après-guerre…

Là où tout a commencé… et où la fête continue encore aujourd’hui !

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Moulin de Jaulay Jaulay Val-de-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 31 43 88

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English :

Come and relive the post-war atmosphere?

Where it all began? and where the party continues to this day!

L’événement Week end rétro Val-de-Bonnieure a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente