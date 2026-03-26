Week end rétro Moulin de Jaulay Val-de-Bonnieure
Week end rétro Moulin de Jaulay Val-de-Bonnieure jeudi 25 juin 2026.
Week end rétro
Moulin de Jaulay Jaulay Val-de-Bonnieure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-25
Venez revivre l’ambiance d’après-guerre…
Là où tout a commencé… et où la fête continue encore aujourd’hui !
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Moulin de Jaulay Jaulay Val-de-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 31 43 88
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English :
Come and relive the post-war atmosphere?
Where it all began? and where the party continues to this day!
L’événement Week end rétro Val-de-Bonnieure a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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