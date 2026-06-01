Brocante Vereaux
Brocante Vereaux dimanche 21 juin 2026.
Vereaux
Brocante
Vereaux Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Tombola, animation divers et lots à gagner
Buvette et Restauration
Merguez et Saucisses de la Ferme Henry
Contacts: 06.68.18.82.32 ou 06.18.46.61.41 .
Vereaux 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 18 46 61 41
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English :
Tombola, various entertainment and prizes to be won
Refreshments and Catering
Merguez and sausages from Henry Farm
L’événement Brocante Vereaux a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Loire en Berry