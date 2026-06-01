Vereaux

Brocante

Vereaux Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 07:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Tombola, animation divers et lots à gagner

Buvette et Restauration

Merguez et Saucisses de la Ferme Henry

Contacts: 06.68.18.82.32 ou 06.18.46.61.41 .

Vereaux 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 18 46 61 41

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English :

Tombola, various entertainment and prizes to be won

Refreshments and Catering

Merguez and sausages from Henry Farm

L’événement Brocante Vereaux a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Loire en Berry