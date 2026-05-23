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Brocante Champ de foire Verteuil-sur-Charente

Brocante Champ de foire Verteuil-sur-Charente dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Champ de foire

Adresse : Aire de loisirs

Ville : 16510 Verteuil-sur-Charente

Département : Charente

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Verteuil-sur-Charente

Brocante

Champ de foire Aire de loisirs Verteuil-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

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Champ de foire Aire de loisirs Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 46 20 40 

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English :

L’événement Brocante Verteuil-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente