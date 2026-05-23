Brocante Champ de foire Verteuil-sur-Charente
Brocante Champ de foire Verteuil-sur-Charente dimanche 5 juillet 2026.
Verteuil-sur-Charente
Brocante
Champ de foire Aire de loisirs Verteuil-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
.
Champ de foire Aire de loisirs Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 46 20 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Brocante Verteuil-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente