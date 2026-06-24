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Marché des créateurs Rue du temple Verteuil-sur-Charente

Marché des créateurs Rue du temple Verteuil-sur-Charente mardi 14 juillet 2026.

Lieu
Rue du temple
Adresse
La Grange des Créateurs
Ville
16510 Verteuil-sur-Charente
Département
Charente
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Verteuil-sur-Charente

Marché des créateurs

Rue du temple La Grange des Créateurs Verteuil-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

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Rue du temple La Grange des Créateurs Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine   laparenthesefestive@gmail.com

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L’événement Marché des créateurs Verteuil-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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