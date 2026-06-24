Marché des créateurs Rue du temple Verteuil-sur-Charente mardi 14 juillet 2026.

Verteuil-sur-Charente

Marché des créateurs

Rue du temple La Grange des Créateurs Verteuil-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

.

Rue du temple La Grange des Créateurs Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine laparenthesefestive@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché des créateurs Verteuil-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente