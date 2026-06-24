Marché des créateurs Rue du temple Verteuil-sur-Charente
Marché des créateurs Rue du temple Verteuil-sur-Charente mardi 14 juillet 2026.
Verteuil-sur-Charente
Marché des créateurs
Rue du temple La Grange des Créateurs Verteuil-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11
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Rue du temple La Grange des Créateurs Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine laparenthesefestive@gmail.com
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L’événement Marché des créateurs Verteuil-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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