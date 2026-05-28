Brocante Vesdun Vesdun
Brocante Vesdun Vesdun dimanche 5 juillet 2026.
Vesdun
Brocante Vesdun
Vesdun Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Brocante à vesdun
Le foyer rural de Vesdun vous propose une brocante sur la place du champ de foire toute la journée. Rendez vous dès 8h pour flâner sur les différents stands. Tout est prévu pour vous satisfaire buvette et restauration sur place. .
Vesdun 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 21 38 18
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English :
Vesdun flea market
L’événement Brocante Vesdun Vesdun a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CHATEAUMEILLANT
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