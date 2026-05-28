Vesdun

Brocante Vesdun

Vesdun Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 06:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Brocante à vesdun

Le foyer rural de Vesdun vous propose une brocante sur la place du champ de foire toute la journée. Rendez vous dès 8h pour flâner sur les différents stands. Tout est prévu pour vous satisfaire buvette et restauration sur place. .

Vesdun 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 21 38 18

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English :

Vesdun flea market

L’événement Brocante Vesdun Vesdun a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CHATEAUMEILLANT