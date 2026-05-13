Brocante Vide grenier à Prosnes Prosnes
Brocante Vide grenier à Prosnes Prosnes dimanche 7 juin 2026.
Prosnes
Brocante Vide grenier à Prosnes
Rues du village Prosnes Marne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Tout public
Restauration et buvette tenues par les organisateurs. .
Rues du village Prosnes 51400 Marne Grand Est
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English : Brocante Vide grenier à Prosnes
L’événement Brocante Vide grenier à Prosnes Prosnes a été mis à jour le 2026-05-13 par ADT de la Marne