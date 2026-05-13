Prosnes

Brocante Vide grenier à Prosnes

Rues du village Prosnes Marne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Tout public

Restauration et buvette tenues par les organisateurs. .

Rues du village Prosnes 51400 Marne Grand Est

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English : Brocante Vide grenier à Prosnes

L’événement Brocante Vide grenier à Prosnes Prosnes a été mis à jour le 2026-05-13 par ADT de la Marne