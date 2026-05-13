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Brocante Vide grenier à Prosnes Prosnes

Brocante Vide grenier à Prosnes Prosnes dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Rues du village

Ville : 51400 Prosnes

Département : Marne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 8 8 8 Gratuit Entrée libre

Prosnes

Brocante Vide grenier à Prosnes

Rues du village Prosnes Marne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Tout public
Restauration et buvette tenues par les organisateurs.   .

Rues du village Prosnes 51400 Marne Grand Est  

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English : Brocante Vide grenier à Prosnes

L’événement Brocante Vide grenier à Prosnes Prosnes a été mis à jour le 2026-05-13 par ADT de la Marne