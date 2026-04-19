Brocante/Vide-Grenier Chapelle-Viviers
Brocante/Vide-Grenier Chapelle-Viviers vendredi 8 mai 2026.
Chapelle-Viviers
Brocante/Vide-Grenier
2 rue du Vivier Chapelle-Viviers Vienne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Brocante Vide grenier organisé par le Comité des Fêtes de La Chapelle-Viviers Vendredi 8 Mai 2026 dans la rue principale de La Chapelle-Viviers
Buvette Restauration entrecôtes/frites, saucisses, merguez…
Tarifs exposants 2 € ml extérieur 4 € ml intérieur (salle des fêtes)
Bulletin ci-joint pour inscription
Pour plus de renseignements appeler au 05.49.43.99.47 ou 05.49.56.91.15 (heures repas)
Venez nombreux Nous vous attendons !! .
2 rue du Vivier Chapelle-Viviers 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 43 99 47
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English : Brocante/Vide-Grenier
L’événement Brocante/Vide-Grenier Chapelle-Viviers a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne