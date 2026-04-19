Chapelle-Viviers

Brocante/Vide-Grenier

2 rue du Vivier Chapelle-Viviers Vienne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Brocante Vide grenier organisé par le Comité des Fêtes de La Chapelle-Viviers Vendredi 8 Mai 2026 dans la rue principale de La Chapelle-Viviers

Buvette Restauration entrecôtes/frites, saucisses, merguez…

Tarifs exposants 2 € ml extérieur 4 € ml intérieur (salle des fêtes)

Bulletin ci-joint pour inscription

Pour plus de renseignements appeler au 05.49.43.99.47 ou 05.49.56.91.15 (heures repas)

Venez nombreux Nous vous attendons !! .

2 rue du Vivier Chapelle-Viviers 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 43 99 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante/Vide-Grenier

L’événement Brocante/Vide-Grenier Chapelle-Viviers a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne