Brocante, vide grenier Place de la mairie Crocq dimanche 7 juin 2026.
Place de la mairie Centre bourg Crocq Creuse
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
2026-06-07
Le comité des fêtes de Crocq organise la brocante à Marco dans le centre du village, entrée gratuite de 7 H à 18 H ouvert aux particuliers et professionnels.
Restauration et buvette sur place. .
Place de la mairie Centre bourg Crocq 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine cdfcrocq23@gmail.com
