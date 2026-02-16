BROCANTE VIDE-GRENIER DE CRONAT Cronat
BROCANTE VIDE-GRENIER DE CRONAT Cronat dimanche 23 août 2026.
BROCANTE VIDE-GRENIER DE CRONAT
PARC MUNICIPAL Cronat Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
BROCANTE VIDE-GRENIER organisé par le Comité des Fêtes.
Parc municipal. Sans réservation.
[les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] .
PARC MUNICIPAL Cronat 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 81 99 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : BROCANTE VIDE-GRENIER DE CRONAT
L’événement BROCANTE VIDE-GRENIER DE CRONAT Cronat a été mis à jour le 2026-02-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)