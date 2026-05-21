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Randonnée des Labours Cronat

Randonnée des Labours Cronat samedi 5 septembre 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 71140 Cronat

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 3 3 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cronat

Randonnée des Labours

Le Bourg Cronat Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 08:30:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Randonnée des labours dans le cadre de la finale nationale de labour à l’ancienne. 3 circuits de 5,5-11-16,3 km avec ravitaillement.   .

Le Bourg Cronat 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 97 98  roger.reaux@orange.fr

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English : Randonnée des Labours

L’événement Randonnée des Labours Cronat a été mis à jour le 2026-05-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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