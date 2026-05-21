Cronat

Randonnée des Labours

Le Bourg Cronat Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 08:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Randonnée des labours dans le cadre de la finale nationale de labour à l’ancienne. 3 circuits de 5,5-11-16,3 km avec ravitaillement. .

Le Bourg Cronat 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 97 98 roger.reaux@orange.fr

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English : Randonnée des Labours

L’événement Randonnée des Labours Cronat a été mis à jour le 2026-05-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)