Randonnée des Labours Cronat
Randonnée des Labours Cronat samedi 5 septembre 2026.
Cronat
Randonnée des Labours
Le Bourg Cronat Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 08:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Randonnée des labours dans le cadre de la finale nationale de labour à l’ancienne. 3 circuits de 5,5-11-16,3 km avec ravitaillement. .
Le Bourg Cronat 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 97 98 roger.reaux@orange.fr
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English : Randonnée des Labours
L’événement Randonnée des Labours Cronat a été mis à jour le 2026-05-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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