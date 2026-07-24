Finales nationale et départementale de labour à l’ancienne et fête du bois Cronat
samedi 5 septembre 2026 · Cronat
Informations pratiques
Cronat
Finales nationale et départementale de labour à l’ancienne et fête du bois
1674 Route de saint seine Cronat Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Finales régionale et nationale de labour à l’ancienne Fête du bois Randonnées des labours le samedi 5 septembre à partir de 8h30
Vide grenier et marché du terroir dimanche 6 septembre à partir de 8h
Samedi midi repas, fête de la treuffe, samedi soir soirée charolaise
Dimanche soir, jambon à la broche, possibilité de se restaurer le dimanche soir .
1674 Route de saint seine Cronat 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 44 03 67 roger.reaux@orange.fr
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English : Finales nationale et départementale de labour à l’ancienne et fête du bois
L’événement Finales nationale et départementale de labour à l’ancienne et fête du bois Cronat a été mis à jour le 2026-07-24 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne
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