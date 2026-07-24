Informations pratiques

Cronat

Finales nationale et départementale de labour à l’ancienne et fête du bois

1674 Route de saint seine Cronat Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Finales régionale et nationale de labour à l’ancienne Fête du bois Randonnées des labours le samedi 5 septembre à partir de 8h30

Vide grenier et marché du terroir dimanche 6 septembre à partir de 8h

Samedi midi repas, fête de la treuffe, samedi soir soirée charolaise

Dimanche soir, jambon à la broche, possibilité de se restaurer le dimanche soir .

1674 Route de saint seine Cronat 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 44 03 67 roger.reaux@orange.fr

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English : Finales nationale et départementale de labour à l’ancienne et fête du bois

L’événement Finales nationale et départementale de labour à l’ancienne et fête du bois Cronat a été mis à jour le 2026-07-24 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne