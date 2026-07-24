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AGENDA · Cronat

Finales nationale et départementale de labour à l’ancienne et fête du bois Cronat

samedi 5 septembre 2026 · Cronat

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Adresse
1674 Route de saint seine
Ville
71140 Cronat
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Cronat

Finales nationale et départementale de labour à l’ancienne et fête du bois

1674 Route de saint seine Cronat Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-05

Finales régionale et nationale de labour à l’ancienne Fête du bois Randonnées des labours le samedi 5 septembre à partir de 8h30
Vide grenier et marché du terroir dimanche 6 septembre à partir de 8h
Samedi midi repas, fête de la treuffe, samedi soir soirée charolaise
Dimanche soir, jambon à la broche, possibilité de se restaurer le dimanche soir   .

1674 Route de saint seine Cronat 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 44 03 67  roger.reaux@orange.fr

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English : Finales nationale et départementale de labour à l’ancienne et fête du bois

L’événement Finales nationale et départementale de labour à l’ancienne et fête du bois Cronat a été mis à jour le 2026-07-24 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne

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