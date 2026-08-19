Brocante vide-grenier de l’amicale des donneurs de sang Maison du Peuple Chagny

Informations pratiques

Chagny

Brocante vide-grenier de l’amicale des donneurs de sang

Maison du Peuple 4 place Marcel Charollais Chagny Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Brocante vide-grenier à Chagny

organisé par l’amicale des donneurs de sang

le week-end du 9 et 10 octobre 2026

Maison du Peuple Place Marcel Charolais

Tarif 1.50 € le ml

[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] .

Maison du Peuple 4 place Marcel Charollais Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 20 52 56

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English : Brocante vide-grenier de l’amicale des donneurs de sang

L’événement Brocante vide-grenier de l’amicale des donneurs de sang Chagny a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1