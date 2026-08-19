Brocante vide-grenier de l’amicale des donneurs de sang Maison du Peuple Chagny
samedi 10 octobre 2026 · Maison du Peuple · Chagny
Informations pratiques
Chagny
Brocante vide-grenier de l’amicale des donneurs de sang
Maison du Peuple 4 place Marcel Charollais Chagny Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Brocante vide-grenier à Chagny
organisé par l’amicale des donneurs de sang
le week-end du 9 et 10 octobre 2026
Maison du Peuple Place Marcel Charolais
Tarif 1.50 € le ml
[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] .
Maison du Peuple 4 place Marcel Charollais Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 20 52 56
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English : Brocante vide-grenier de l’amicale des donneurs de sang
L’événement Brocante vide-grenier de l’amicale des donneurs de sang Chagny a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1