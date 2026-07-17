Visite de l’atelier des locomotives de CHAGNY, Atelier des locomotives, Chagny

Informations pratiques

Visite de l’atelier des locomotives de CHAGNY 18 – 20 septembre Atelier des locomotives Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le temps d’un Week End exceptionnel, poussez les portes de l’ancienne halle SNCF de CHAGNY et découvrez un lieu habituellement fermé au public.

Au cœur de ce bâtiment chargé d’histoire, les jeunes bénévoles de l’association A.P.P.F restaurent des locomotives historiques de 1950 avec un objectif ambitieux : les voir circuler à nouveau sur le réseau ferré national !

Partez à la découverte de ces impressionnantes machines, explorez l’atelier, échangez avec les bénévoles et plongez dans l’univers fascinant du chemin de fer. Vous découvrirez les défis de la préservation du Patrimoine ferroviaire et les projets qui animent l’association.

Que vous soyez passionné de trains, amateur de Patrimoine industriel ou simplement curieux de découvrir un lieu insolite à CHAGNY, cette journée portes ouvertes est une occasion unique de voyager dans l’histoire du rail et de rencontrer celles et ceux qui lui donnent un avenir.

Atelier des locomotives 4 place de la gare, 71150 Chagny Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.instagram.com/appf_fr/ https://www.instagram.com/appf_fr/;https://www.facebook.com/p/APPF-61560937685243/ L’association A.P.P.F restaure des locomotives historiques afin de les remettre en circulation sur le réseau ferré national dans le cadre de trains touristiques.

Pour nous rendre visite, veuillez nous contacter via nos réseaux sociaux, Instagram ou Facebook.

Le temps d’un Week End exceptionnel, poussez les portes de l’ancienne halle SNCF de CHAGNY et découvrez un lieu habituellement fermé au public.

©ECUER Thibaut