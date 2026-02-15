BROCANTE VIDE-GRENIER DE PRÉPORCHÉ Préporché
BROCANTE VIDE-GRENIER DE PRÉPORCHÉ Préporché dimanche 28 juin 2026.
BOURG Préporché Nièvre
le dimanche 28 juin 2026
organisé par le Comité des Fêtes
Le Bourg
1.50 € le ml
BOURG Préporché 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 71 28
