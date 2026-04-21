Brocante Vide-Grenier de Rupt-Sur-Saône dans les rues du village de Rupt-Sur-Saône Rupt-sur-Saône

Rupt-sur-Saône

Brocante Vide-Grenier de Rupt-Sur-Saône

dans les rues du village de Rupt-Sur-Saône Place de l’Abondance Rupt-sur-Saône Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Brocante Vide grenier

du Comité Animations Loisirs de Rupt-Sur-Saône

De 7h00 à 18h00 dans les rues du village de Rupt-Sur-Saône

Buvette et petite restauration (paiement CB ou espèces) sur la Place de l’Abondance (Centre du village)

Informations Exposants www.sites.google.com/view/cal-rupt-sur-saone .

dans les rues du village de Rupt-Sur-Saône Place de l’Abondance Rupt-sur-Saône 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 70 05 25 cal.rupt70@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante Vide-Grenier de Rupt-Sur-Saône

L’événement Brocante Vide-Grenier de Rupt-Sur-Saône Rupt-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE