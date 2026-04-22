Val-d’Ornain

Brocante vide-grenier et soirée concert

Val-d’Ornain Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

GRAND VIDE-GRENIERS et concert en soirée

Venez profiter d’une journée conviviale autour de bonnes affaires !

Au programme

– Objets vintage & déco

– Vêtements adultes enfants

– Jouets, livres, jeux

– Petit mobilier

– Articles du quotidien à petits prix

Buvette & restauration sur place.

Ambiance familiale avec animations musicales en journée et concert en soirée avec The Big One.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Val-d’Ornain 55000 Meuse Grand Est +33 6 99 37 32 49 cfvo@comitedesfetesvaldornain.org

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English :

BIG WRECK VACUUM and evening concert

Come and enjoy a convivial day of bargains!

On the program:

– Vintage & decorative items

– Clothing for adults and children

– Toys, books, games

– Small furniture

– Everyday items at low prices

Refreshments & food on site.

Family atmosphere with musical entertainment during the day and concert in the evening with The Big One.

Free admission.

L’événement Brocante vide-grenier et soirée concert Val-d’Ornain a été mis à jour le 2026-04-22 par OT SUD MEUSE