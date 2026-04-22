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Brocante vide-grenier et soirée concert Val-d’Ornain

Brocante vide-grenier et soirée concert Val-d’Ornain

Brocante vide-grenier et soirée concert Val-d’Ornain dimanche 24 mai 2026.

Ville : 55000 Val-d'Ornain

Département : Meuse

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Val-d’Ornain

Brocante vide-grenier et soirée concert

Val-d’Ornain Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

GRAND VIDE-GRENIERS et concert en soirée

Venez profiter d’une journée conviviale autour de bonnes affaires !
Au programme
– Objets vintage & déco
– Vêtements adultes enfants
– Jouets, livres, jeux
– Petit mobilier
– Articles du quotidien à petits prix

Buvette & restauration sur place.
Ambiance familiale avec animations musicales en journée et concert en soirée avec The Big One.
Entrée gratuite.Tout public
0  .

Val-d’Ornain 55000 Meuse Grand Est +33 6 99 37 32 49  cfvo@comitedesfetesvaldornain.org

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English :

BIG WRECK VACUUM and evening concert

Come and enjoy a convivial day of bargains!
On the program:
– Vintage & decorative items
– Clothing for adults and children
– Toys, books, games
– Small furniture
– Everyday items at low prices

Refreshments & food on site.
Family atmosphere with musical entertainment during the day and concert in the evening with The Big One.
Free admission.

L’événement Brocante vide-grenier et soirée concert Val-d’Ornain a été mis à jour le 2026-04-22 par OT SUD MEUSE

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