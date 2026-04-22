Brocante vide-grenier et soirée concert Val-d’Ornain
Brocante vide-grenier et soirée concert Val-d’Ornain dimanche 24 mai 2026.
Val-d’Ornain
Brocante vide-grenier et soirée concert
Val-d’Ornain Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
GRAND VIDE-GRENIERS et concert en soirée
Venez profiter d’une journée conviviale autour de bonnes affaires !
Au programme
– Objets vintage & déco
– Vêtements adultes enfants
– Jouets, livres, jeux
– Petit mobilier
– Articles du quotidien à petits prix
Buvette & restauration sur place.
Ambiance familiale avec animations musicales en journée et concert en soirée avec The Big One.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Val-d’Ornain 55000 Meuse Grand Est +33 6 99 37 32 49 cfvo@comitedesfetesvaldornain.org
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English :
BIG WRECK VACUUM and evening concert
Come and enjoy a convivial day of bargains!
On the program:
– Vintage & decorative items
– Clothing for adults and children
– Toys, books, games
– Small furniture
– Everyday items at low prices
Refreshments & food on site.
Family atmosphere with musical entertainment during the day and concert in the evening with The Big One.
Free admission.
L’événement Brocante vide-grenier et soirée concert Val-d’Ornain a été mis à jour le 2026-04-22 par OT SUD MEUSE