Brocante Vide-Grenier La Chapelle-aux-Naux
dimanche 20 septembre 2026 · La Chapelle-aux-Naux
Informations pratiques
La Chapelle-aux-Naux
Brocante Vide-Grenier
La Chapelle-aux-Naux Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 06:30:00
fin : 2026-09-20 08:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Brocante et vide-grenier
Dimanche 20 septembre à la Chapelle-aux-Naux
Buvette et restauration sur place
Accueil de 6h30 à 8h30
Brocante et vide-grenier
Dimanche 20 septembre à la Chapelle-aux-Naux
Buvette et restauration sur place
Accueil de 6h30 à 8h30 .
La Chapelle-aux-Naux 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 80 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea Market and Yard Sale
Sunday, September 20, in La Chapelle-aux-Naux
Refreshments and food available on site
Doors open from 6:30 a.m. to 8:30 a.m.
L’événement Brocante Vide-Grenier La Chapelle-aux-Naux a été mis à jour le 2026-08-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme