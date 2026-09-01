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AGENDA · La Chapelle-aux-Naux

Brocante Vide-Grenier La Chapelle-aux-Naux

dimanche 20 septembre 2026 · La Chapelle-aux-Naux

Brocante Vide-Grenier La Chapelle-aux-Naux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
06:30:00
Ville
37130 La Chapelle-aux-Naux
Département
Indre-et-Loire
Tarif

La Chapelle-aux-Naux

Brocante Vide-Grenier

La Chapelle-aux-Naux Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 06:30:00
fin : 2026-09-20 08:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Brocante et vide-grenier
Dimanche 20 septembre à la Chapelle-aux-Naux
Buvette et restauration sur place
Accueil de 6h30 à 8h30
Brocante et vide-grenier
Dimanche 20 septembre à la Chapelle-aux-Naux
Buvette et restauration sur place
Accueil de 6h30 à 8h30   .

La Chapelle-aux-Naux 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 80 36 

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English :

Flea Market and Yard Sale
Sunday, September 20, in La Chapelle-aux-Naux
Refreshments and food available on site
Doors open from 6:30 a.m. to 8:30 a.m.

L’événement Brocante Vide-Grenier La Chapelle-aux-Naux a été mis à jour le 2026-08-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme