AGENDA · Laprugne
Brocante vide grenier Laprugne
samedi 15 août 2026 · Laprugne
Informations pratiques
Laprugne
Brocante vide grenier
La loge des Gardes Laprugne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
De nombreux exposants vous attendront, brocante, vide grenier et marché.
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La loge des Gardes Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 16 61 77
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English :
Many vendors will be there to welcome you, including flea markets, garage sales, and markets.
L’événement Brocante vide grenier Laprugne a été mis à jour le 2026-08-08 par Vichy Destinations
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