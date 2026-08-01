Informations pratiques

Laprugne

Brocante vide grenier

La loge des Gardes Laprugne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

De nombreux exposants vous attendront, brocante, vide grenier et marché.

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La loge des Gardes Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 16 61 77

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English :

Many vendors will be there to welcome you, including flea markets, garage sales, and markets.

L’événement Brocante vide grenier Laprugne a été mis à jour le 2026-08-08 par Vichy Destinations