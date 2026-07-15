Randonnée gourmande à la Loge des Gardes (Laprugne, Allier) Restaurant la Belle Verte Laprugne
dimanche 13 septembre 2026 · Restaurant la Belle Verte · Laprugne
Informations pratiques
Laprugne
Randonnée gourmande à la Loge des Gardes (Laprugne, Allier)
Restaurant la Belle Verte Loge des Gardes Laprugne Allier
Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:45:00
fin : 2026-09-13 12:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Envie d’une sortie nature en Montagne bourbonnaise ? Partez pour une randonnée accompagnée autour de La Loge des Gardes avec Thierry Prégent, accompagnateur passionné. Profitez de paysages forestiers et de panoramas sur les hauteurs de l’Allier.
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Restaurant la Belle Verte Loge des Gardes Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr
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English :
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L’événement Randonnée gourmande à la Loge des Gardes (Laprugne, Allier) Laprugne a été mis à jour le 2026-07-10 par Vichy Destinations
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