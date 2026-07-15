Randonnée gourmande à la Loge des Gardes (Laprugne, Allier) Restaurant la Belle Verte Laprugne

Informations pratiques

Laprugne

Randonnée gourmande à la Loge des Gardes (Laprugne, Allier)

Restaurant la Belle Verte Loge des Gardes Laprugne Allier

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:45:00

fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Envie d’une sortie nature en Montagne bourbonnaise ? Partez pour une randonnée accompagnée autour de La Loge des Gardes avec Thierry Prégent, accompagnateur passionné. Profitez de paysages forestiers et de panoramas sur les hauteurs de l’Allier.

.

Restaurant la Belle Verte Loge des Gardes Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to enjoy a nature outing in the Bourbonnais Mountains? Join a guided hike around La Loge des Gardes with Thierry Prégent, a passionate guide. Enjoy the forest scenery and panoramic views of the Allier highlands.

L’événement Randonnée gourmande à la Loge des Gardes (Laprugne, Allier) Laprugne a été mis à jour le 2026-07-10 par Vichy Destinations