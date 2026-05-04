Brocante Vide grenier Léré
Brocante Vide grenier Léré dimanche 14 juin 2026.
Léré
Brocante Vide grenier
Rue de la Collégiale Saint-Martin Léré Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Venez donner une seconde vie aux objets et repartir avec un bout d’histoire
Entre objets vintage, meubles chargés d’histoire et pépites insolites, venez chiner, négocier et dénicher la perle rare. Une ambiance conviviale, des rencontres passionnées et des découvertes uniques vous attendent. .
Rue de la Collégiale Saint-Martin Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 99 42 13
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English :
Give objects a second life and leave with a piece of history
L’événement Brocante Vide grenier Léré a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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