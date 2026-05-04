Léré

Brocante Vide grenier

Rue de la Collégiale Saint-Martin Léré Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 06:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Venez donner une seconde vie aux objets et repartir avec un bout d’histoire

Entre objets vintage, meubles chargés d’histoire et pépites insolites, venez chiner, négocier et dénicher la perle rare. Une ambiance conviviale, des rencontres passionnées et des découvertes uniques vous attendent. .

Rue de la Collégiale Saint-Martin Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 99 42 13

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English :

Give objects a second life and leave with a piece of history

L’événement Brocante Vide grenier Léré a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme du Grand Sancerrois