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Brocante Vide grenier Léré

Brocante Vide grenier Léré

Brocante Vide grenier Léré dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Rue de la Collégiale Saint-Martin

Ville : 18240 Léré

Département : Cher

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Léré

Brocante Vide grenier

Rue de la Collégiale Saint-Martin Léré Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Venez donner une seconde vie aux objets et repartir avec un bout d’histoire
Entre objets vintage, meubles chargés d’histoire et pépites insolites, venez chiner, négocier et dénicher la perle rare. Une ambiance conviviale, des rencontres passionnées et des découvertes uniques vous attendent.   .

Rue de la Collégiale Saint-Martin Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 99 42 13 

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English :

Give objects a second life and leave with a piece of history

L’événement Brocante Vide grenier Léré a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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