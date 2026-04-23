Lamalou-les-Bains

BROCANTE VIDE-GRENIER LLB

Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Brocante et vide-grenier

Lieu Centre-ville de Lamalou-les-Bains

Date Dimanche 17 mai 2026

Horaire Toute la journée

Exposants professionnels et particuliers investissent les rues du centre-ville pour une grande brocante conviviale .

Brocante et vide-grenier

Lieu Centre-ville de Lamalou-les-Bains

Date Dimanche 17 mai 2026

Horaire Toute la journée

Exposants professionnels et particuliers investissent les rues du centre-ville pour une grande brocante conviviale meubles anciens, bibelots, livres, vêtements, vaisselle, vinyles et objets insolites seront au rendez-vous. Une belle occasion de chiner et profiter de l’animation du cœur de ville. .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market garage sale in Lamalou les Bains

from 8 am to 6 pm in the city center

Reservation 04 67 95 63 07

L’événement BROCANTE VIDE-GRENIER LLB Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB