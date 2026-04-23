BROCANTE VIDE-GRENIER LLB Lamalou-les-Bains
BROCANTE VIDE-GRENIER LLB Lamalou-les-Bains dimanche 17 mai 2026.
Lamalou-les-Bains
BROCANTE VIDE-GRENIER LLB
Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Brocante et vide-grenier
Lieu Centre-ville de Lamalou-les-Bains
Date Dimanche 17 mai 2026
Horaire Toute la journée
Exposants professionnels et particuliers investissent les rues du centre-ville pour une grande brocante conviviale .
Brocante et vide-grenier
Lieu Centre-ville de Lamalou-les-Bains
Date Dimanche 17 mai 2026
Horaire Toute la journée
Exposants professionnels et particuliers investissent les rues du centre-ville pour une grande brocante conviviale meubles anciens, bibelots, livres, vêtements, vaisselle, vinyles et objets insolites seront au rendez-vous. Une belle occasion de chiner et profiter de l’animation du cœur de ville. .
Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07
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English :
Flea market garage sale in Lamalou les Bains
from 8 am to 6 pm in the city center
Reservation 04 67 95 63 07
L’événement BROCANTE VIDE-GRENIER LLB Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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