Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brocante Vide-grenier mensuel Place Henri Barbusse Bourcefranc-le-Chapus

Brocante Vide-grenier mensuel Place Henri Barbusse Bourcefranc-le-Chapus dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Place Henri Barbusse

Adresse : (Place de la Mairie)

Ville : 17560 Bourcefranc-le-Chapus

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 3 3 3

Bourcefranc-le-Chapus

Brocante Vide-grenier mensuel

Place Henri Barbusse (Place de la Mairie) Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-12-20

Date(s) :
2026-05-17 2026-06-21 2026-07-19 2026-08-16 2026-09-20 2026-10-18 2026-11-15 2026-12-20

Brocante Vide-grenier de Boucefranc-le-Chapus, tous les 3e dimanche du mois.
  .

Place Henri Barbusse (Place de la Mairie) Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 78 30 03  marche.brocante@bourcefranc-le-chapus.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Brocante Vide-grenier de Boucefranc-le-Chapus, every 3rd Sunday of the month.

L’événement Brocante Vide-grenier mensuel Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Bourcefranc-le-Chapus (Charente-Maritime)