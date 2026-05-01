Brocante Vide-grenier mensuel Place Henri Barbusse Bourcefranc-le-Chapus
Brocante Vide-grenier mensuel Place Henri Barbusse Bourcefranc-le-Chapus dimanche 17 mai 2026.
Bourcefranc-le-Chapus
Brocante Vide-grenier mensuel
Place Henri Barbusse (Place de la Mairie) Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-05-17 2026-06-21 2026-07-19 2026-08-16 2026-09-20 2026-10-18 2026-11-15 2026-12-20
Brocante Vide-grenier de Boucefranc-le-Chapus, tous les 3e dimanche du mois.
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Place Henri Barbusse (Place de la Mairie) Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 78 30 03 marche.brocante@bourcefranc-le-chapus.fr
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English :
Brocante Vide-grenier de Boucefranc-le-Chapus, every 3rd Sunday of the month.
L’événement Brocante Vide-grenier mensuel Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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